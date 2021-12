Cum alegi cel mai bun pește pentru masa de Revelion. Chiar daca vedeta la masa de sarbatoare este porcul, tradiția spune ca nici peștele nu trebuie sa lipseasca, intrucat se spune ca, in noul an, treci peste probleme ca peștele prin apa. Unde mai pui ca este gustos și sanatos. Insa cum procedezi ca sa […] The post Cum alegem cel mai bun pește pentru masa de Revelion. Trucul e simplu appeared first on IMPACT .