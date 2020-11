Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre cat de protejați sunt angajații care cer sa ramana acasa pentru a-și supraveghea copiii cat timp invața online și ce condiții trebuie sa indeplineasca pentru a beneficia de acest sprijin. Parinții…

- Champions Hockey League, compania care organizeaza Liga Campionilor la hochei pe gheața și care reunește Federația Internaționala, mai multe ligi naționale și cluburi mari, a anunțat, miercuri, ca anuleaza LC ediția 2020-2021 din cauza impactului pandemiei Covid -19. In luarea acestei hotarari istorice…

- Constanteanca Diana Dumitrescu a postat pe blogul sau reteta unei masti gomaj. Celebra artista a mentionat ca toate componentele se gasesc in bucataria fiecarei gospodine si nendash;a asigurat ca dupa utilizarea mastii, pielea noastra va arata ca cea a unii bebelus. Daca nu stiai, in dulapurile bucatariei…

- Potrivit unui proiect de ordonanța, care va fi pus in discuție saptamana viitoare, parinții copiiilor care invața online și stau acasa cu ei, pentru ca nu au alternativa, ar putea primi aproximativ 2400 lei pe luna. Suma zilnica stabilita prin aceasta ordonanța este de 113 lei, iar banii pe care guvernul…

- Gustul autentic al mancarii preparate in casa reușește sa atraga atenția chiar și a celor mai pretențioși oaspeți. In timp ce bucatarii de renume se bazeaza pe cunoștințele adunate de-a lungul experiențelor culinare, aceștia sunt foarte atenți la aparatele pe care le folosesc. O alegere greșita a funcțiilor…

- Guvernul a adoptat, joi, un memorandum prin care 3.150 de unitati scolare vor fi conectate la reteaua de internet. Doar jumatate din școlile care nu au internet in prezent. Este inexplicabil de ce Guvernul vrea sa aduca internetul, prin fibra optica, in școlile care nu sunt conectate la rețea, atata…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| FACEM CE TREBUIE!!! ACASA LA CAMPENI! ACASA LA CAMPENI este Planul de dezvoltare o orașului și a satelor aparținatoare pentru urmatorii 4ani, 2020-2024.Planul ,coordonat de Cristian Dan Pașca, candidatul Pnl la Primaria Campeni, este axat pe proiecte mari, care…

- Unul dintre parinti va primi zile libere pentru care statul va acoperi cheltuielile, in cazul suspendarii cursurilor la scoala unde invata copilul, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta care s-a aflat, vineri, in prima lectura in Guvern. Asa cum reiese din document, indemnizatia pentru fiecare…