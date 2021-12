Cum alegem bradul perfect de Crăciun? Câteva sfaturi de care trebuie să ținem cont Unii și-au facut deja bradul de Craciun, insa alții mai așteapta cateva zile inainte sa mearga la targurile de brazi. Cu toate acestea, cum știm ce brad sa alegem, fie el natural sau artificial? Prețul Un brad de Craciun natural pornșste de la 49-50 de lei și ajunge la 1.000 de lei, in funcție de tipul și dimensiunile lui, dar și de locul din care il cumperi. Un brad artificial are aproximativ aceleași prețuri, diferența fiind ca acesta poate fi utilizat mai mulți ani la rand. Deci, daca ne ghidam dupa preț, bradul artifical este mai avantajos. Substante chimice Brazii artificiali conțin substanțe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

