Cum aleg un fond de ten potrivit pielii mele? Cautarea fondului de ten perfect nu este atat de simpla! Iata toate secretele pe care trebuie sa le cunoașteți pentru a-l gasi in cele din urma pe cel potrivit tipului de piele. Piele matura Opteaza pentru un fond de ten cremos, cu o acoperire buna, pentru a corecta cu ușurința... The post Cum aleg un fond de ten potrivit pielii mele? appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seamana cu semințele de chia din mai multe privințe. Sunt la fel de mici și devin gelatinoase cand sunt inmuiate in apa. Au o forma ușor mai alungita și o culoare negricioasa. Sunt folosite in numeroase bauturi din țarile asiatice, ca agent de ingroșare, și in scop terapeutic. Semințele de busuioc au…

- Gelul de duș a devenit unul dintre cele mai populare și indragite produse pentru ingrijirea corpului. Acesta a aparut la sfarșitul secolului trecut și a devenit o alternativa excelenta a sapunurilor de corp. Gelurile de duș sunt produse astazi intr-o cantitate imensa și dețin diverse proprietați benefice,…

- Vrei ca ridurile și alte semne ale trecerii timpului sa dispara? Ei bine, uleiul de broccoli este ceea ce ai nevoie! Cautarea unui produs anti-imbatranire perfect este adesea o sarcina grea. Suntem copleșite in fiecare zi de propunerile de creme și seruri, dar daca soluția potrivita ar fi sa apelam...…

- Un ingredient “de vaza” in industria frumuseții, acidul hialuronic este o alegere excelenta pentru oricine iși dorește sa elimine ridurile sau liniile fine și sa aiba in permanența o piele hidratata. Prezent in corp in mod natural, cu precadere in articulații, ochi și piele, acesta a reușit sa schimbe…

- Un barbat de 71 de ani a fost dat disparut dupa ce a plecat de la Luncanii de Jos spre Otelu Rosu. Barbatul a plecat cu masina personala incercand sa traverseze muntele si nu a mai ajuns la destinatie. Alarma a fost data sambata dimineata la ora 3. Jandarmii, politistii din Lugoj si Faget, dar si cei…

- Gențile sunt accesoriu nelipsit din garderoba oricarei femei. Pentru ca exista legenda conform careia poți gasi tot ce iți dorești in geanta unei femei și se spune ca nu ai voie niciodata sa umbli in ea, poșetele de dama au devenit din ce in ce mai incapatoare și mai practice. De la farduri, la lucruri…

- Chiar daca 2020 a fost plin de provocari din punct de vedere profesional, numarul celor care iau in calcul o schimbare de job este de 54% dintre angajatii care au participat la un sondaj efectuat de o firma de recrutare.