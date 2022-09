Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei a anunțat oficial perioada de inscrieri la ajutoarele de stat in valoare totala de 300 de milioane de euro pentru firmele romanești, inclusiv IMM-uri, din industria prelucratoare, cererea de acord de finanțare și celelalte documente urmand sa fie transmise in plic, la registratura…

- Tot mai multe persoane care se confrunta cu pierderi ale podoabei capilare au ajuns sa apeleze, in ultima vreme, la clinici in care se face implant de par, avand speranța faptului ca, intr-o zi, se vor bucura din nou de aspectul tineresc și implinitor de

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania, precum și fermierii vor putea atrage noi finanțari, sub forma de credite bancare cu garanții de stat și dobanzi subvenționate, prin noul program IMM INvest Plus, care se lanseaza din 12 septembrie 2022, in urma aprobarii Comisiei Europene…

- Pe 28 august 1939 s-a nascut la București cea care avea sa fie numita (pastrand proporțiile) o „Agatha Christie a Romaniei”: Rodica Ojog-Brașoveanu (moarta pe 2 septembrie 2002, la București). Era fiica unui avocat și deputat liberal (Victor Ojog), condam

- Libertatea a discutat cu tinerii care au dat examenul la centrul de la Liceul Teoretic „Nichita Stanescu” din Sectorul 3 al Capitalei. Unii dintre ei țintesc o nota de șapte, chiar daca recunosc ca nu s-au pregatit cum trebuie. Aproape 35.000 de absolvenți de liceu au susținut astazi, 16 august, proba…

- “Pentru prima data in 30 de ani, Ministerul Economiei dedica o schema de ajutor de stat industriei prelucratoare. 300 de milioane de euro pot fi accesate de la 1 septembrie 2022, pentru urmatorii doi ani, de firmele care vor indeplini criteriile de eligibilitate publicate astazi pe site-ul ministerului”,…

- București, 11 august 2022 Federația Romana de Ciclism și Auchan Retail Romania au incheiat un parteneriat cu Eurosport pentru difuzarea rezumatelor din Turul Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei. Astfel, in perioada 6-11 septembrie, rezumate extinse…

- A trecut la cele veșnice profesorul, publicistul, istoricul și liderul civic Vasile Stancu, membru marcant al societații civile romanești din Arcul Intracarpatic. S-a nascut la 3 aprilie 1946 la Zarnești, jud. Brașov. Cursurile școlii primare, gimnaziale și liceale le-a urmat la Brașov. A urmat apoi…