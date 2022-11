Cum ajungi în locul unde ar fi ascunse comori ale dacilor (VIDEO) Un ținut salbatic, presarat cu ramașițe ale unor așezari dacice și romane, cu cascade și peșteri spectaculoase…Suna magnific și e mai interesant cand afli ca in acest loc ar fi ascunse comori ale dacilor ! Streiul se numara printre raurile legendare din Romania. In Antichitate, raul care izvoraște din ținutul cetaților dacice purta numele Sargeția. Iar in apele sale Decebal ar fi ascuns marile comori ale dacilor. Relieful carstic al ținutului traversat de cursul superior al Streiului, inainte de a cobori din munți in țara Hațegului, a favorizat apariția unor locuri spectaculoase. Numeroase cascade… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, la sosirea pompierilor, focul se manifesta violent intr-una dintre incaperile locuintei, cu mari degajari de fum in apartament si pe casa scarii."Din pacate, chiar daca incendiul a fost localizat in trei minute de la sosirea fortelor…

- Fosta cale ferata care lega Hunedoara de Ținutul Padurenilor a ramas la inima multor localnici, deși a fost dezafectata la sfarșitul anilor 2000. Oamenii incearca sa o promoveze ca o destinație turistica.

- Un tanar de 24 de ani, din Petrosani, judetul Hunedoara, a fost gasit mort in apartamentul in care locuia, dupa ce s-a spanzurat de un calorifer. Politistii nu au gasit insa un bilet de adio, iar conform procedurilor au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, potrivit news.ro. Fii la…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, au realizat o actiune de prindere in flagrant delict, in municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, a unui barbat, in timp ce transporta 93.780 de comprimate dintr-un…

- In urma unei solicitari primite, jandarmii s-au deplasat ieri seara, in municipiul Petroșani, zona Universitații unde un urs se afla prins intr-o cușca montata in acest sens de catre autoritațile competente. Ursul a fost tranchilizat și transportat de catre jandarmii montani și celelalte structuri…

- Un urs capturat in municipiul Petroșani, din județul Hunedoara, a fost eliberat in padure de jandarmi. In urma unei solicitari primite, jandarmii au mers, sambata seara, in municipiul Petroșani, zona Universitații, unde un urs se afla prins intr-o cușca montata de autoritați. Ursul a fost tranchilizat…

- Un urs capturat in municipiul Petroșani, din județul Hunedoara, a fost eliberat in padure de jandarmi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…