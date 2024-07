Cum ajungi cu maşina în vacanţa din Bulgaria, Grecia sau Turcia, după ce au început lucrările la Podul Giurgiu-Ruse Romanii care vor sa ajunga in Bulgaria, Grecia sau Turcia au la dispozitie mai multe variante de trecere a frontierei pentru a evita aglomeratia. Lucrarile la podul Giurgiu-Ruse au inceput pe 10 iulie si vor dura 730 de zile. Circulatia pe pod, alternativ Pe durata lucrarilor, circulația pe pod se va desfașura alternativ, pe o […] The post Cum ajungi cu masina in vacanta din Bulgaria, Grecia sau Turcia, dupa ce au inceput lucrarile la Podul Giurgiu-Ruse first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

