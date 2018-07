Cum ajungem din oameni sănătoşi bolnavi de diabet Diabetul zaharat este o boala care afecteaza 415 milioane de persoane din intreaga lume, peste 5 milioane de decese fiind asociate acestei afectiuni, arata cele mai recente statistici. Cauzele incriminate sunt reunite cel mai adesea in ceea ce numim stil de viata modern. Adica: mancare multa si grasa, zahar in exces, sedentarism, fumat, somn insuficient, la care se adauga si predispozitia genetica. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa s-a luptat pentru aceeasi femeie cu Shift, insa fostul actor din „Pariu cu viata“ a avut castig de cauza. Cea pentru care cei doi artisti s-au duelat e nimeni alta decat Flavia Mihasan de la „Neatza cu Razvan & Dani“. Toata actiunea s-a petrecut in cel mai recent clip lansat de Dorian si…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un bloc de pe strada Aleea Constructorilor din municipiul Brasov, fara a se inregistra victime, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. Citește și: CUTREMUR fara precedent in Sistem: se PULVERIZEAZA…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, va investi in acest an peste 120 de milioane de euro in expansiunea internationala, tehnologie dar si intr-un nou depozit care va fi gata in luna decembrie a acestui an, a declarat Iulian Stanciu, CEO si actionar al eMAG in cadrul unei conferinte…

- „Bilantul exodului romanilor dupa 10 ani inseamna 3,4 milioane de oameni plecati, 55 de miliarde de euro trimisi in tara si un deficit de forta de munca considerat mai grav decat o criza financiara”.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezvaluit, intr-un raport publicat recent, ca orasul cu cel mai poluat aer din lume este Kanpur, aflat in nordul Indiei, acesta avand 3 milioane de locuitori.

- Activiști din toata lumea s-au mobilizat zilele acestea intr-o incercare disperata de a salva de la moarte o tanara de 19 ani din Sudan. Fata a fost obligata de familie sa se casatoreasca la varsta de 16 ani, numai pentru a fi violata de soțul ei, cu ajutorul rudelor lui. Tanara de 19 ani din […] The…

- Potrivit Business Insider , el a spus ca, deși se considera un optimist, ”exista o zona in care lumea nu face un progres prea mare, iar asta este pregatirea pentru o pandemie”. Probabilitatea ca un astfel de fenomen nedorit sa se produca in anii urmatori este destul de ridicata, spun cei de la Business…

- Aproximativ sapte milioane de oameni mor in fiecare an din cauza aerului poluat, cei mai multi in Asia si Africa, se arata intr-un raport dat publicitatii miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii.