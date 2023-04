Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa constituirea bazei legale pentru dezvoltarea energiei verzi, Azerbaidjanul a inceput și implementarea diferitelor proiecte conexe cu companii straine. Pe 13 februarie, la Baku a avut loc ceremonia de deschidere a celei mai mari centrale termice (TSP) care nu a fost construita inca in Azerbaidjan,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reprosat, miercuri, Consiliului Concurentei ca a permis unei companii sa ocupe 80% din piata asigurarilor RCA, practicand preturi reduse.Chestionat, la Europa FM, ce parere are despre opinia Consiliului Concurentei conform caruia o plafonare a preturilor RCA ar trebui…

- Compania SC Aquaserv SA judetul Tulcea va achizitiona combustibili de la Rompetrol Downstream. Valoarea achizitiei este de 969.421 de lei. Pretul estimat initial depasea valoarea de un milion de lei, fiind de 1.277.370 de lei. Conform descrierii achizitiei publice, SC Aquaserv SA va cumpara motorina…

- Așa cum se intampla in fiecare an, și in 2023 prima recolta de cartofi romanești este destul de piperata pentru romanii de rand, deoarece costurile de producție au fost cu mult mai mari. La cat sunt prețurile acum, nici nu știi ce anume este mai scump: cartofii, tomatele sau carnea. Cei care au ieșit…

- Valoarea totala a achizitiei este de 860.000 lei, iar firma castigatoare este DGI Divert Expert Primaria comunei Ghindaresti a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru realizarea unui adapost pescaresc pe raza comunei. Prioritatea esentiala a initiativei a fost promovarea pescuitului…

- Dupa cum se arata pe e licitatie.ro, serviciile de cantina se asigura in perioada 1 februarie 31 decembrie 2023, pentru 100 de persoane. Clubul Sportiv Municipal Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Servicii de cantina pentru sportivii membrii colectivelor tehnice ai Clubului…

- Zeci de persoane și mașini verificate de Poliție la Zlatna. Care este valoarea amenzilor aplicate Polițiștii din Zlatna au verificat, marți, zeci de persoane și mașini, dar și firme din oraș. Acțiunea a avut drept scop creșterea siguranței publice și prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului. Potrivit…

- Sediul Poliției din Cugir, reabilitat printr-o finanțare PNRR. Va avea inclusiv o stație de incarcare pentru mașini electrice Sediul Poliției Cugir va fi reabilitat printr-o finanțare prin PNRR. Proiectul a fost depus de catre Ministerul Afacerilor Interne, in calitate de Lider de parteneriat, in parteneriat…