CUM ajunge coronavirusul în creierul uman. EFECTELE periculoase COVID-19, apărute mult după vindecare, explicate de neurochirurgului Vlad Ciurea „Sunt doua cai prin care virusul ajunge in creier – calea hematogena, prin plamani, a trecut in alveole, din capilarele alveolare in sange și ajunge in creier. Sau a doua cale, care a fost atat de mult prezentata – aerian. Prin nas se duce exact in centrii, bulbii olfactivi și ajunge exact in mijlocul creierului, și din cauza aceasta ai dispariție de miros, iar langa centrii mirosului sunt centrii gustului. Daca ați observat, am vazut și eu la diferite persoane, ca aceasta a fost persistenta – trei luni, șase luni – și odata cu ameliorarea starii generale s-au ameliorat și gustul și mirosul.Eu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a vorbit la Jurnalul de Seara de la Digi24 despre urmele pe care le lasa Covid-19 la cei vindecați de aceasta boala și despre cum coronavirusul ramane in creier chiar și la multa vreme de la vindecare. Vlad Ciurea spunea ca exista un risc crescut de accident vascular…

- Vaccinarea, etapa a doua, incepe efectiv in 18 ianuarie, dar inscrierile se fac din 15. Deocamdata, sunt doar opt centre de vaccinare. Astfel, Prefectura București anunța ca din data de 15 ianuarie incepe etapa a doua a campaniei de vaccinare impotriva Covid 19, data de la care se pot face programari…

- Bolile autoimune se afla pe lista bolilor cronice la care este recomandata vaccinarea anti COVID 19 in etapa a II a De altfel, peste 80 de boli autoimune au fost identificate pana in prezent O boala sau o tulburare autoimuna este o afectiune in care sistemul imunitar ataca in mod gresit organismul.…

- In etapa a doua se pot vaccina anti-Covid urmatoarele categorii de persoane: Adulți cu varsta peste 65 de ani; Persoanele aflate in evidența cu boli cronice, indiferent de varsta, in funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate. Bolile cronice stabilite sunt: Diabet zaharat Obezitate Alte boli metabolice,…

- Sase persoane au murit, in urma infectarii cu Covid 19, la nivelul judetului Constanta. Coronavirusul face in continuare victime.Sase persoane au murit, in urma infectarii cu Covid 19, la nivelul judetului Constanta. Persoanele decedate au intre 57 si 81 de ani si toate prezentau comorbiditati.Deces…

- ”Ne doream foarte mult sa avem cat mai repede vaccinul, reprezentand acea luminița de la capatul tunelului. Primii care se vor vaccina vor fi medicii din prima linie și este un mesaj care spune ca vorbim de un vaccin cat se poate de sigur, obținut in timp record, care are foarte puține reacții adverse.…

- Ziarul Unirea Oboseala post-COVID dureaza inca 10 saptamani dupa vindecare, inclusiv la formele ușoare. STUDIU Mai mult de jumatate dintre persoanele infectate cu coronavirus sunt afectate de o oboseala persistenta timp de zece saptamani dupa trecerea bolii COVID-19, arata un studiu realizat de Trinity…

- Un studiu recent a scos la iveala faptul ca 20% dintre persoanele cu COVID-19 sunt diagnosticate cu o tulburare psihiatrica in termen de 90 de zile dupa infectare. Studiul, publicat in revista The Lancet Psychiatry , arata ca anxietatea, depresia și insomnia reprezinta cele mai frecvente probleme dezvoltate…