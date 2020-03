Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 5 martie, la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 11311 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Va reamintim ca…

- Autoritatile anunta ca, joi dimineata, sunt 38 de persoane in carantina institutionalizata si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectat cu coronavirus, alte peste 11.300 fiind in izolare la domiciliu. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati la Timisoara, Cluj-Napoca…

- Șeful DSU, Dr. Raed Arafat, a anunțat ca persoana in varsta de 71 de ani va fi transportata la un spital din Iași și va fi pusa in carantina. „In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al șaselea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat in varsta de 71 de ani,…

- Așadar, conform datelor furnizate Ministerului Sanatații, pana in prezent, in cele cinci centre de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj Napoca, Constanța și Iași au fost lucrate 473 de teste pentru COVID-19. Dintre acestea doar trei teste au avut rezultat pozitiv, care au fost anunțate in…

- Compania Nationala Posta Romana a informat, printr-un comunicat, ca in aceasta luna distribuirea pensiilor se va decala. Poșta precizeaza ca acest lucru se explica prin faptul ca banii pentru drepturile sociale ajung in conturi incepand cu 7 ianuarie, asa cum se intampla la fiecare inceput de an, potrivit…

