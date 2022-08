Cum ai grijă de plantele tale de apartament vara, pe căldură mare Vara, plantele au nevoie de multa apa, aceasta deoarece temperaturile crescute duc la o uscare rapida a solului, așa ca trebuie udate mai des decat in alte perioade ale anului. Fiecare planta de apartament necesita ingrijiri proprii, dar e bine de știut ca majoritatea florilor trebuie udate vara o data pe zi, preferabil seara sau dimineața, cand este mai racoare. Totuși, de ce ar fi bine sa le udați in mod special dimineața? Deoarece in timpul zilei soarele este puternic și le afecteaza. Daca nu știai, pentru hranirea plantelor de apartament in timpul verii poți apela la produse din fitofarmacie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

