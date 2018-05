Cum ai grijă de pielea sensibilă vara Iata cateva sfaturi de ingrijire a pielii in timpul verii: Folosește loțiuni calmante In timpul verii pielea sensibila are nevoie de ceva care sa o racoreasca. Cele care nu trebuie sa-ți lipseasca sunt loțiunile care dau un sentiment racoritor pe piele fara a-l face gras. Folosește-le pe cele pe baza de aloe vera, menta etc. Mențin tegumentul hidratat și catifelat. Folosește produse de curațat potrivite Reține ca razele UV sunt mult mai puternice in timpul verii, putand afecta cu ușurința pielea. Așadar, ai nevoie de produse de curațare și de ingrijire puternice,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

