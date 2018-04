Peste 87 de milioane de utilizatori de Facebook sunt afectați de cel mai recent scandal in care este implicata celebra rețea de socializare. Datele lor au fost transferate in mod incorect la firma de consultanta politica Cambridge Analytica. Iata cum afli daca ți-au fost furate date de pe Facebook. Cum afli daca ți-au fost furate date […] The post Cum afli daca ți-au fost furate date de pe Facebook in scandalul Cambridge Analytica appeared first on Cancan.ro .