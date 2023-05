Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar putea face analize in scop preventiv, fara plafon. Anunțul a fost facut de Alexandru Rafila, joi, in conferința de presa. Ministrul Sanatații a explicat ca o noua prevedere din Contractul cadru cu Casa Naționala de Asigurari prevede ca analizele facute preventiv sa poata depași plafonul,…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) solicita introducerea formularelor electronice in locul tipizatelor pe suport de hartie, ca urmare a disfunctionalitatilor sistemului informatic pus la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). O alta propunere este ca toate formularele,…

- In țara, sunt așezari in care nu exista niciun medic de familie. De cele mai multe ori, mai ales in mediul rural, oamenii se trateaza in localitați alaturate. Potrivit informațiilor in ultimii ani, peste 4000 de medici au parasit Romania. Romania se afla pe un val uriaș al crizei forței de munca. Conform…

- Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate au publicat modificarea anexei nr. 2 a ordinului nr. 564/499/2021 privind aprobarea protocolului terapeutic al DCI Insuficiența Cardiaca Cronica Cu Fracție De Ejecție Redusa Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate…

- PLANURI… Multe boli pot fi prevenite sau influențate pozitiv printr-un stil de viața sanatos și o terapie țintita. La fel de importante sunt controalele periodice preventive, pentru depistarea precoce a bolilor și pentru inițierea prompta a unei terapii adecvate. In acest sens, Ministerul Sanatații…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate urmareste cresterea accesului la diagnosticarea gratuita a bolii cronice de rinichi si evaluarea riscului asociat acesteia la nivelul medicului de familie. Sefa CNAS, Adela Cojan, a declarat, astazi, ca in proiectul noului contract-cadru sunt prevazute pachete…

- Sistemul informatic din sanatate este subdimensionat, construit la nivelul anului 2008, explica Casa Nationala de Asigurari de Sanatate referitor la sincopele aparute de cateva zile.Din analiza interna efectuata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate reiese ca exista unele disfuncționalitați…