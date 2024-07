Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se afla intr-un adevarat razboi hibrid cu Occidentul, iar Republica Moldova e un prim obstacol in calea ambițiilor Moscovei. Expert in fostul spațiu sovietic, politologul Vladimir Socor explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, planul prin care Putin ar lovi puternic interesele Romaniei.

- Mananca mai puțin pentru a trai mai mult și a reduce riscul de cancer. Aceasta pare sa fie concluzia bioinginerului Eric De Maerteleire, care ofera in acest sens exemplul locuitorilor insulei Okinawa care traiesc in mod curent 90-100 de ani. Specialistul considera ca a reduce, in mod inteligent, porțiile…

- Profesor de Științe Politice la cunoscuta universitate americana Johns Hopkins, Veronica Anghel explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, ce ascunde, de fapt, așa-zisul plan de pace al Moscovei și de ce Ucraina nu are cum sa-l accepte.

- A fost suficient ca un singur zvon si un videoclip cu fani ai echipei nationale de fotbal a Romaniei care ar fi scandat „Putin” sa apara pe retelele de socializare. Presa internationala a preluat stirea falsa, care apoi a facut inconjurul lumii.

- S-a aflat adevarul despre Dumitru Dragomir! Trecutul rusinos al fostului sef al Ligii a devenit public abia acum. Fostul sef LPF, Dumitru drgaomir a facut marturisiri complete din trecutul sau, cu care nu este deloc mandru.

- CARAȘ-SEVERIN – A aparut pe rețelele de socializare azi o poza in care protagoniști sunt Romeo Dunca, actualul președinte al Consiliului Județean, și Silviu Hurduzeu, fostul președinte. Facuta pe treptele Consiliului Județean, acolo unde Hurduzeu a gasit de cuviința sa se pozeze cu candidații PSD pentru…

- Anghel Damian a facut dezvaluiri neștiute despre inceputul relației cu Theo Rose. Intr-un interviu pentru viva.ro, iubitul artistei a povestit prin ce stari a trecut dupa desparțirea de Lia Bugnar.Anghel Damian a facut dezvaluiri despre provocarile și emoțiile traite la inceputul relației sale cu Theo…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avut o reacție furioasa dupa ce Camera Reprezentanților Congresului SUA a aprobat un pachet de proiecte de lege care include asistența militara pentru Ucraina, Israel și Taiwan. Medvedev a scris pe Telegram despre ajutprul de 61…