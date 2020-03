Stiri pe aceeasi tema

- Recomandari emise de Grupul de Analiza fața de urmatoarele situații intalnite sau care pot aparea in urma evoluției situației generate de infectarea cu virusul COVID-19 (coronavirus).Vezi si: ULTIMA ORA S-au interzis in Romania evenimentele cu peste 50 de persoane in spații inchise: fitness,…

- Romania intra in scenariul 3 dupa ce a fost confirmat cazul cu numarul 109 de persoana cu coronavirus. Ce presupune asta? Pana in acest moment, este stabilit ca Sars-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic, in principal prin picaturi…

- Politia Locala din Craiova transmite notificari de instiintare catre populatie, care cuprind masurile minime obligatorii ce trebuie respectate, pentru a preveni și evita infectarea cu virusul – COVID 19. Aceste notificari urmeaza sa fie lipite pe ușile de acces in blocurile de locuințe, distribuite…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate miercuri seara in Romania, ridicand bilantul la 47 de pacienti infectati cu Covid-19. Este vorba despre o femeie de 63 de ani, contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit in Israel si care s-a intors in Romania in data de 29 februarie, si de un barbat…

- Masuri fara precedent in istorie au fost adoptate de catre toate statele lumii in legatura cu noul coronavirus care s-a raspandit si a provocat pana acum peste 110.000 de imbolnaviri si mai mult de 4.000 decese, dar a devenit tot mai limpede ca depinde de fiecare dintre noi sa reducem riscul de a ne…

- Un bolnav de cronavirus din Romania, angajat la Amenajarea Domeniului Public (ADP), sector 4, a imparțit marțișoare, pe 2 martie, și a intrat in contact cu 120 de persoane, inainte de a ajunge la spital. A fost deschisa o ancheta epidemiologica.

- Chișinaul anunța ca, având în vedere numarul în creștere de contaminari cu virusul Covid-19 în Italia (regiunile Lombardia, Veneto și Emilia Romagna), precum si recomandarile autoritaților centrale de a fi evitate aglomerațiile, MAEIE dispune suspendarea, din data de 5 martie…

- Cercetatori chinezi au dezvoltat un sistem de identificare personala si de determinare a temperaturii corporale de la distanta, tehnologie menita sa faciliteze controlul si preventia raspandirii noului coronavirus Covid-19, transmite joi Xinhua. Sistemul, care poarta denumirea XH-TI, poate verifica…