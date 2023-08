Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil a castigat turneul ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, duminica, dupa ce l-a invins in finala pe argentinianul Hernan Casanova, cu 6-3, 7-6 (7/4). Copil (32 ani, 372 ATP), al treilea favorit, a obtinut victoria dupa doua ore si 8…

- Echipajele de pompieri sosite in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie au fost primite cu aplauze de catre greci. Momentul a fost filmat si postat pe o retea de sociala, dovedind multumirea pe care o au localnicii fata de curajul romanilor.

- La o acțiune la care a participat inclusiv europarlamentarul Vlad Botoș, USR Botoșani a lansat campania ”Schimba apa!” prin care ofera posibilitatea cetațenilor sa semneze o petiție prin care sa ceara conducerii Consiliului Județean demiterea intregii conduceri de la SC Nova Apaserv SA.

- Circ in toata regula cu unul dintre patronii azilelor groazei, venit la instanța. Cristina Dumitra, caci despre ea este vorba, l-a atacat cu apa pe protestatarul de serviciu Marian Ceaușescu in momentul in care acesta i-a adresat diverse injurii. Dar asta nu e tot, nu a fost singurul gest de acest fel.…

- Brazilianul Leonardo Nascimento de Araujo, fostul director sportiv al clubului de fotbal Paris Saint-Germain, considera ca "spre binele echipei, a venit momentul ca Mbappe sa plece", relateaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres."Prea putin conteaza cum", a adaugat Leonardo la Milano, unde locuieste…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca, odata cu terminarea grevei din Educatie, in urma adoptarii de catre Guvern a mai multor masuri privind salarizarea din sistemul de invatamant, a venit momentul sa-si incheie mandatul de prim-ministru, iar dupa ce va merge la Palatul Cotroceni pentru formalizarea…

