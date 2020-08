Cum aflați ce vechime în muncă aveți și dacă vă lipsesc ani pentru pensie Informatiile legate de stagiile de cotizare (verificarea platii de catre angajator a contributiilor pentru pensii) sunt extrem de importante, dat fiind ca de la 1 septembrie 2021, cuantumul pensiei pe care o vor primi pensionarii va tine cont doar de contributivitate (platile efective catre casele de pensii). Ce ai de facut: trebuie sa intri AICI (cnpp.ro), sa faci un cont pe numele tau si sa completezi cererea pentru cont. Apoi, trebuie sa o tiparesti, sa o semnezi si sa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

