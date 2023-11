Foarte multi romani se intreaba cati bani vor primi in plus la pensie, incepand cu anul 2024. Conform autoritatilor, aceste venituri vor creste de doua ori: o data prin indexare, o data prin recalculare. ”Formula de calcul pentru pensie consta in valoarea punctului de referința inmulțit cu totalul punctelor acumulate”, a explicat Simona Bucura Oprescu, […] The post Cum aflati cati bani veti lua in plus la pensie, in 2024. Ministrul Muncii exlica formula de calcul din Legea Pensiilor first appeared on Ziarul National .