Cum aflăm dacă am suferit traume în copilărie. „Luptă sau fugi”,…

Cei mai multi dintre noi isi traiesc viata fara sa realizeze ca sunt influentati masiv in tot ceea ce gandesc si simt de traumele suferite in copilarie. Chiar si asa, vindecarea ne este la indemana, iar secretul sta in gandurile cu care ne hranim mintea.