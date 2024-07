Cum afectează valurile de căldură calitatea somnului In lunile sufocante de vara, multora le este din ce in ce mai greu sa aiba un somn bun. Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, ofera sfaturi esențiale pentru menținerea calitații somnului in timpul valurilor de caldura. Ea subliniaza ca efectele negative ale temperaturilor ridicate asupra somnului pot duce la […] The post Cum afecteaza valurile de caldura calitatea somnului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala, dr. Beatrice Mahler, ofera mai multe sfaturi pentru a avea un somn bun in perioada de canicula.„Cand este foarte cald este afectat somnul cu vise, cel care ne ajuta sa resetam organismul pentru o noua zi”, susține medicul.

- Efectele negative ale somnului la temperaturi ridicate se traduc pentru persoanele sanatoase prin senzatie de oboseala pe tot parcursul zilei, iritatie la factori externi aparent banali si epuizare, a declarat, citata de Agerpres, dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius…

