- Un primar din judetul Galati a decis sa-si doneze cultura de porumb, cata mai e, localnicilor care nu au cu ce-si hrani animalele. Vestea s-a imprastiat repede, iar oamenii au inceput sa-l caute.

- Romania, aflata pe locul al patrulea in topul UE dupa productia de grau din 2021, va recolta anul acesta 9 mil. tone, o productie mai mica cu 25% fata de anul trecut, din cauza secetei, potrivit fermierilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Seceta și temperaturile ridicate incep sa afecteze și culturile de cartofi. Plantele au nevoie de apa in urmatoarele doua saptamani, altfel frunzele se vor usca și culturile vor fi compromise.

- „Soarele s-a topit si a curs pe pamant…” Daca nu ploua, ne paște seceta pedologica! Petre Daea, ministrul Agriculturii, a declarat zilele trecute ca „seceta pedologica s-a cuibarit in Romania” si ca, „daca nu ploua, maine s-ar putea sa fie rau”. Prin urmare, el vrea sa le permita fermierilor sa actioneze…

- Un inginer de 38 de ani din Botosani face permacultura din pasiune. Creste legume suta la suta bio imitand procese naturale firesti si obtine sute de kilograme de rosii fara sa puna un strop de apa.

- Seceta lovește și in crescatorii de albine. Plantele de pe camp s-au uscat aproape toate și, in lipsa polenului, albinele sunt hranite de apicultori. Singura salvare este ajutorul acordat de stat, dar banii sunt foarte puțini. Apicultorii avertizeaza ca daca nu va ploua in curand mierea romaneasca va…

- Seceta din acest an lovește și in producatorii de uleiuri esențiale. Fermierii estimeaza o recolta practic de doua ori mai mica decit in anii precedenți. Mai mult decit atit, și recolta de anul viitor ar putea fi afectata. Totuși, cit inca sint in floare, lanurile violete atrag zeci de vizitatori, care…

- In ultima perioada am avut o multime de avertizari de la meteorologi. Multe dintre ele despre instabilitate atmosferica. In unele zone a plouat intr-o ora cat pentru o luna, dar asta nu ajuta agricultura.