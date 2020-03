Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 a crescut la 2.698, la nivel global, informeaza CNN. Autoritațile din China au anunțat, luni, 71 de noi decese, 68 dintre acestea inregistrandu-se in...

- Peste 77.000 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus la nivel global. Cel mai mare numar de imbolnaviri noi ramane in China continentala, dar Coreea de Sud anunța o creștere semnificativa a numarului de persoane infectate, scrie AP.China a raportat 397 de noi cazuri de imbolnavire,…

- Epidemia provocata de noul coronavirus si blocarea unei portiuni uriase din China ar putea afecta peste 5 milioane de companii la nivel mondial, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare Dun & Bradstreet.

- Giganții IT se vad puși in fața unei situații de criza așa cum numai filmele de la Hollywood ar fi putut sa o ilustreze. Cele mai mari fabrici din China și-au prelungit vacanța de Anul Nou Chinezesc (25 ianuarie – 2 februarie 2020), muncitorii primind interdicția de a se deplasa catre fabrici din cauza…

- Doi nou-nascuti din Wuhan, China, au fost infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor se ridica la 560. Unul dintre ei care are doar 30 de ore de viata este cel mai mic pacient diagnosticat, potrivit CNN . Mama bebelusului este de asemenea infectata. Se pare ca transmisia virusului a fost de…

- Directorul general al organizatiei a declarat starea de urgenta la scurt timp dupa ce s-a întors dintr-o vizita în China, unde a mers pentru a vedea care sunt masurile luate de autoritațile de acolo pentru a stopa raspândirea virusului. Starea de urgenta internationala a…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…

- Exporturile de ceasuri elvetiene au crescut in 2019 comparativ cu 2018, insa ritmul de crestere a fost cel mai mic din ultimii trei ani, in conditiile in care piata pentru ceasurile mai ieftine s-a evaporat, iar epidemia de coronavirus ameninta sa afecteze industria de orologerie, transmite Bloomberg.…