Medicul militar Valeriu Gheorghița spune ca alcoolul nu are o legatura directa asupra eficacitații vaccinului impotriva coronavirusului, insa sfatuiește cetațenii care se vaccineaza sa evite consumul de alcool fiindca duce la scaderea imunitații. „Categoric descurajam și recomandam reducerea la minimum a consumului de alcool. De aceea persoanele care au aceasta obișnuința… trebuie sa ințelegem ca prin consum de lunga durata vom inregistra o scadere a raspunsului imun, deci este un motiv de imunodepresie, de diminuare a raspunsului imun post vaccinare. In condițiile in care in ziua vaccinarii sau…