Cum afectează căldura libidoul și sexualitatea Cand temperaturile sunt prea ridicate, libidoul, de cele mai multe ori, este afectat. Daca unii adora sa faca sex pe canicula, pe acorduri de muzica, pentru alții, temperaturile ridicate sunt prohibitive. Potrivit unui sondaj Opinion Way publicat in iunie 2019, aproape unul din doi oameni sufera o scadere a libidoului... The post Cum afecteaza caldura libidoul și sexualitatea appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe cale sa fie lovita de un val puternic de caldura, dupa ce ploile abundente au facut prapad. Cum ne afecteaza aceste schimbari radicale de temperatura, dar și combinația dintre temperaturi ridicate și umiditate.

- Dupa zile intregi in care s-a vorbit constant despre ploi și fenomene specifice instabilitații atmosferice, Capitala va fi cuprinsa de un val de caldura, ceea ce va face ca temperaturile sa atinga, in perioada urmatoare, pragul de canicula. Va crește și disconfortul termic, spun specialiștii. Administratia…

- Temperaturile foarte scazute ne slabesc sistemul imunitar, insa nici cele foarte ridicate nu sint benefice, mai ales daca trecerea de la temperaturile ridicate din casa la cele cu minus de afara se face brusc. Pentru a reduce riscul de imbolnavire, dar si pentru a te bucura de confort termic, temperatura…

- Aproape toate regiunile din vestul Statelor Unite au fost plasate saptamana aceasta sub ''alerta rosie'' din cauza unui val de canicula extrem de timpurie, care ar putea aduce in unele zone temperaturi de pana la 50 de grade Celsius, informeaza AFP. ''Un val de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza pe urmatoarele 4 saptamani. Temperaturile medii vor urca peste cele normale pentru aceasta perioada in ultima decada a lunii iunie și la inceputul lunii iulie. Saptamana 14 – 21 iunie Cu excepția regiunilor vestice și nord-vestice, unde temperaturile…

- Regiunea Moscovei se confrunta cu un val de caldura neobisnuit pentru aceasta perioada a anului. A fost doborat un prim record, care fusese inregistrat in urma cu 63 de ani. Mercurul termometrelor de la stațiile meteo s-a ridicat pana aproape de 30 de grade.

- Incepand din aceasta saptamina,Termo furnizeaza caldura doar pe timp de noapte. Conducerea Termo Craiova a luat hotararea sistarii agentului termic (incalzire) in intervalul orar 11.00 – 19.00, in zilele in care temperaturile sunt ridicate. Termo a redus furnizarea caldurii pe timpul zilei, date fiind…

- Din aprilie, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obișnuit, iar precipitațiile vor fi excedentare. 29 martie – 5 aprilie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in cea mai mare parte a țarii. Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile sudice…