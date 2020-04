Cum aduci grădinița ACASĂ? Primele saptamani de „vacanța” in izolare i-a obligat practic pe parinți sa preia, peste noapte, rolul de educatori și sa iși adapteze programul - mai ales cei care lucreaza de acasa, in multe cazuri. Astfel incat sa-i implice pe copii in activitați educative potrivite varstei lor. Așa cum aveau parte cei care mergeau la gradinița - de exemplu, pana de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput controalele in Timișoara, dupa intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 3, care interzice circulația, in afara motivelor intemeiate. Primele controale au avut loc la Timișoara astazi, in zona Punctelor Cardinale. The post Poliția și armata pe strazi! Controale in Timișoara pe timpul…

- In timp ce autoritațile din zeci de state din toate colțurile lumii iau masuri drastice pentru a preveni raspandirea coronavirusului, unele persoane au decis sa profite de aceasta situație și au realizat teste false pentru depistarea COVID-19.

- De teama coronavirusului, tot mai multe companii și-au trimis angajații sa lucreze de acasa. Primele care au luat masuri sunt corporațiile din IT și comunicații in care munca la domiciliu era deja o practica uzuala.

- Speak si Stefania, detalii nevazute de la Asia Express, sezonul 3! Cine le-a fost dusmanul numarul 1 in competitie? Ce nu se vede la TV, dar si care a fost cel mai intens moment trait in cadrul show-ului, au dezvaluit chiar ei

- ”Te infurie și te revigoreaza”, scrie The Daily Beast despre filmul Colectiv, care a avut ieri premiera americana la Festivalul Sundance. Primele proiecții in salile de cinema ale documentarului lui Alexander Nanau, in afara festivalurilor, vor avea loc in Romania, intr-o luna de zile.Daca cinematografia…

- Cursurile vor fi suspendate pentru trei zile in mai multe scoli si gradinite din Bucuresti, decizia fiind luata de Directia de Sanatate Publica din cauza numarului mare de cazuri de gripa inregistrate, potrivit digi24.ro. DSP a propus suspendarea cursurilor pt 3 zile, la urmatoarele unitati: scoala…

- Cursurile vor fi suspendate pentru trei zile in mai multe scoli si gradinite din Bucuresti, decizia fiind luata de Directia de Sanatate Publica din cauza numarului mare de cazuri de gripa inregistrate.Citește și: Un greu din PNL cere asociațiilor de magistrați LISTA cu cei care au fost șantajați:…

- Eleviiunei școli din Dolj au fost inscriși fictiv pentru ca instituțiade invațamant sa funcționeze in continuare iar posturile dedirector și secretar sa fie pastrate. Ancheta a fost demaratadupa ce profesorii de la alta școala au sesizat situația.27 de copii ar fi fost inscriși in fals in catalog și…