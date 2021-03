Cum aduc florile stralucirea si bucuria in casele noastre?

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile florilor au crescut ca de obicei de 8 martie, desi e pandemie. Oamenii nu au mai tinut cont de normele sanitare si s-au imbulzit la florariile din tara inca din ajun. Aurica Malai este lucreaza in domeniu de mai bine de 10 ani.

- Circumstantele in care au avut loc tirurile raman incerte.Potrivit politiei, o persoana a fost retinuta, dar nu este clar in ce masura are legatura cu incidentul.„Am retinut o persoana si am recuperat de la fata locului doua arme de foc. Incercam sa stabilim exact daca respectiva persoana are vreo legatura…

- Femeile voluptuoase nasc copii mai inteligenti, iar rezervele de grasime de pe coapsele si fesele acestora sunt necesare pentru dezvoltarea creierului bebelusilor lor, sustin cercetatorii americani. Oamenii de stiinta au descoperit ca tesutul adipos contribuie in mod direct la dezvoltarea cerebrala…

- Britanicul Charlie Ottley si-a terminat de renovat casa din munti si ne-o prezinta drept „un nou capitol, o noua viata” Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia si Flavors of Romania, a devenit unul dintre cei mai asidui ambasadori neoficiali ai tarii noastre, alaturi de Printul…

- Procurorii croați au deschis o ancheta dupa cutremurul puternic care a avut loc recent in Petrinja, Croația. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca neglijența și corupția sunt cauze ale distrugerilor provocate de seismul care a avut loc langa Zagreb. Procuratura croata anti-coruptie a deschis o…

- Anul Nou a fost sarbatorit mult mai zgomotos decat anii trecuti, cerul s-a aprins peste oras, iar oamenii au dorit sa se desparta de vechiul an cu mult mai mult entuziasm. Bucuria oamenilor a produs involuntar suferinta necuvantatoarelor. Desi Ministerul de Interne a postat pe pagina de Facebook mesajul…

- Descinderi ale polițiștilor timișeni, luni, la Lugoj. Oamenii legii au percheziționat casele unor persoane banuite de contrabanda cu țigari. In urma controalelor, mai multe persoane au fost reținute pentru 24 de ore.