Cum acționează soarele asupra pielii și părului Ai observat ca soarele acționeaza diferit asupra pielii și a parului tau? Adica, in timp ce pielea se bronzeaza, parul se decoloreaza. Deși razele ultraviolete ale soarelui deterioreaza atit parul, cit și pielea unei persoane, este curios cum fiecare reacționeaza diferit la acest atac dur, mai ales pentru ca ambele se bazeaza pe un polimer pigmentat, denumit melanina, pentru protecție, transmite R Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Colagenul este un element extrem de important pentru sanatatea și frumusețea pielii, parului și unghiilor. Organismul nostru produce in mod natural colagen. Insa, dupa varsta de 30 de ani, acest proces are de suferit ca urmare a inaintarii in varsta. Vestea buna este ca soluții pentru a compensa pierderile…

- „Netratata sau nebagata in seama, inflamatia devine mai puternica, cosurile mai prezente si mai greu de controlat”, semnaleaza Dana Sota care ofera tipsuri de ingrijire a pielii acoperite de masca de protectie. Spray-ul cu apa termala ar trebui sa fie un accesoriu de nelipsit din geanta fiecarei…

- Dana Sota, expert in beauty, supranumita de cei din domeniu ca fiind un beauty guru, ofera tipsuri de ingrijire a pielii acoperite de masca de protecție intr-un articol de pe blogul ei. „Este obligatoriu sa purtam masca, insa haideși sa avem grija de pielea de sub ea, pentru ca este un obicei nou cu…

- Ai observat ca soarele acționeaza diferit asupra pielii și a parului tau? Adica, in timp ce pielea se bronzeaza, parul se decoloreaza. Vezi cum explica specialiștii aceasta discrepanța.

- Soarele arzator al verii incepe sa isi faca din ce in ce mai simtita prezenta. Temperaturile din ultimele zile au depasit 30 de grade Celsius, iar sezonul caniculei este abia la inceput. Copiii sunt fericiti, se pot juca in voie, pot face baie in piscina. Copiii iubesc soarele. Dar, pe langa beneficiile…

- Clorul si apa sarata pot decolora imediat parul facandu-l sa arate tern si plictisitor", sustine Gregory Patterson, hair stylist la New York Blow Dry Bar. Nu este exact ce-ti doresti, nu-i asa? Ei bine, exista o multime de trucuri pentru a-ti proteja parul in aceasta vara. Astfel, te poti bucura…

- Culoarea anormala a pielii a fost cauzata de dezechilibrele hormonale in urma afectarii ficatului de catre virus, a spus medicul lor pentru presa chineza. Dr. Yi, cardiolog, a invins COVID-19 dupa ce a fost conectat la un aparat de resuscitare numit ECMO timp de 39 de zile. ECMO este o procedura de…

- Dupa ce si-au revenit, au constatat cu stupoarea ca pielea lor devenise inchisa la culoare. Acest fenomen a fost consecinta dezechilibrelor hormonale care s-au produs in organismul lor din cauza faptului ca ficatul a fost grav afectat de coronavirus. Medicul curant al celor doi a declarat…