Cum acționează propaganda rusă Se știe ca nu exista probleme, ci doar propaganda ruseasca. Nici o țara din lume nu se confrunta cu necazuri – in afara de Rusia, bineințeles – tot ceea ce aflam noi sunt doar minciuni prezentate artistic de propaganda de la Kremlin. De exemplu, Romania nu a reușit sa intre in Shengen nu din cauza […] Articolul Cum acționeaza propaganda rusa apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bonusurile sunt o parte esențiala a cazinourilor din Romania. Atunci cand cautați un cazinou online ideal la care sa va inregistrați, bonusurile pe care le ofera cazinoul joaca un rol crucial. Majoritatea cazinourilor romanești și a cazinourilor internaționale ofera jucatorilor romani mai multe bonusuri…

- In perioada minivacantei de 1 Decembrie, asistența medicala de urgența prespitaliceasca si spitaliceasca va fi asigurata 24 de ore din 24 pentru toate specialitatile medico-chirurgicale si stomatologice de catre urmatoarele structuri medicale: – Spitalele publice au activitate permanenta, vor funcționa…

- In acest weekend, polițiștii Serviciului Rutier Bacau actioneaza pe raza județului, pentru creșterea gradului de disciplina și combaterea cauzelor generatoare de accidente. Atat pe drumurile naționale, cat și in municipii, polițiștii rutieri, cu sprijinul celor de ordine publica acționeaza in trafic,…

- In Gara Bacau a ajuns o locomotiva veche, cu aburi, dar și doua vagoane ale fostului tren prezidențial. Acestea au fost folosite de Gheorghe Gheorghiu – Dej, fostul lider comunist al Romaniei. Valoarea este data (și) de faptul ca aceste vagoane care formau „Trenul prezidențial” au fost martorii muți…

- „MAE subliniaza ca razboiul de agresiune declanșat de Rusia la 24 februarie reprezinta o incalcare grava și brutala a principiilor de drept internațional, inclusiv a suveranitații și integritații teritoriale ale Ucrainei.In acest context, Romania reafirma susținerea sa ferma pentru independența, suveranitatea…

- Mama și tata au murit dramuindu-și fiecare leuț pentru intreținere, medicamente și mancare. Sora-mea din Italia le-a asigurat, mai puțin impreuna cu mine truditor in Romania, un confort al vieții peste ce indurau mulți dintre vecinii lor pensionari, care n-aveu copiii plecați la munca in strainatate.…

- Aproape 80% susțin sporirea controalelor fiscale in zonele cu risc ridicat de evaziune fiscala. Pactul pentru Fiscalitate (PFP) a lansat, in cadrul unui eveniment gazduit de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, studiul sociologic „Percepții despre Fiscalitatea din Romania”, realizat la comanda…

- Liderul pro-rus din regiunea ocupata Herson a fost protagonistul unui nou moment halucinant, dupa ce in urma cu nici doua luni ii indemna pe locuitorii din regiunea pe care o administreaza sa-și pastreze calmul in fața razboiului, in timp ce el statea la un hotel de cinci stele in Rusia. De data aceasta,…