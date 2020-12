Coronavirus/GCS: The Capital City - the largest number of new cases - 819; Cluj - 241

The areas with the most newly confirmed cases of coronavirus infection compared to the last report are Bucharest - 819 and Cluj - 341, Timis - 301, Iasi - 225, Ilfov - 218, Prahova - 172, Galati - 165, Constanta - 148 and Brasov -… [citeste mai departe]