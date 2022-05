Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea preventiva in dosarul DNA Timișoara a iordanianului iordanianul Mueen Al Shawish, zis ”Mimo”, asociatul in afaceri imobiliare a celebrului Pascu ”Puiu” Minda, cunoscut ca omul fara de care nu se poate mișca nimic in Giroc in afacerile cu terenuri, a produs panica in randul mafiei imobiliare.…

- UTA – Rapid face victime domestice. Un timișorean și-a batut iubita din Arad pentru ca este „utista”. O femeie din Arad, fan UTA, a fost lovita de concubinul ei, de 50 de ani, din Timișoara, pe motiv de fotbal.

- In ultima perioada tot mai des sint inregistrate incendii de vegetație. Cauzele izbucnirii acestora sint diferite. Insa, ceea ce ține de incendiul care a avut loc pe 24 martie in parcul Valea Morilor, locuitorii din zona susțin ca este vorba de o incendiere intenționeata. Cine iși dorește sa lichideze…

- „Mascații” au descins miercuri in patru locații din Timiș și Caraș-Severin pentru a strange dovezi impotriva unei grupari specializate care obținea certificate false de vaccinare. Patru persoane sunt acum la audieri la sediul DIICOT Timișoara, iar ancheta este in plina desfașurare. Din primele informații,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 898 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.571 teste efectuate (din care 2.030 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (478), Moșnița Noua (42), Lugoj (41)…