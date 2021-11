Un medic a vorbit despre zvonurile referitoare la vaccinul anti-covid, dar și la modul in care acesta acționeaza odata ce ajunge in corp. Potrivit medului, vaccinul cu ARN mesager nu conține virus nici viu, nici mort, iar ARN mesager nu are nimic de-a face cu ADN-ul celulei umane. El ramane o perioada scurta in citoplasma celulei și nu ajunge in nucleu, acolo unde se afla ADN-ul, așa ca nu poate crea nici infertilitate, nici malformații,spune un medic. Prof. dr. Victoria Arama medic infecționist Institutul Matei Balș a explicat, la Maratonul Informarii, care a avut loc sambata, in Capitala, din…