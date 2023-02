Cum acționează Batalionul Bratstvo, `Armata separată` a Ucrainei (surse) Un dialog șocant cu trei membri ai Batalionului Bratstvo dezvaluie detalii din misiunile lor. Este vorba despre un grup de voluntari din forțele speciale ucrainene care duc lupta impotriva Rusiei dincolo de liniile de front. Kievul și guvernele occidentale neaga existența lor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Australia au incheiat un acord in vederea furnizarii unor obuze de calibrul 155 milimetri Ucrainei, o sustinere in razboiul impotriva Rusiei, anunta luni ministrii Apararii francez Sebastien Lecornu si australian Richard Marles, relateaza AFP, informeaza NEWS.RO. Fii la curent cu…

- Livrarile de arme Ucrainei de catre Occident "nu va schimba evoluția evenimentelor", a declarat, la un breafing ținut astazi, secretarul de presa al presedintelui Rusiei, Vladimir Peskov, transmite RADOR. "Ucraina cere alte și alte armamente, iar Occidentul incurajeaza aceste cereri", a afirmat Peskov.…

- Soldați și tehnica militara rusa ar fi ajuns miercuri in regiunea Vitebsk din Belarus, stat aliat Rusiei și aflat la nordul Ucrainei, potrivit presei de la Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Electricitatea a fost restabilita in al doilea oras ca marime al Ucrainei, Harkov, si in regiune, a anuntat guvernatorul acesteia, a doua zi dupa ce ultimul val de atacuri cu rachete al Rusiei a vizat reteaua electrica a tarii, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri adaugarea a circa 200 de persoane pe lista de sanctiuni adoptate de UE contra Rusiei dupa agresiunea contra Ucrainei, noul pachet de sanctiuni, al noualea, urmand sa includa de asemenea armata si industria de aparare rusa si inca…

- O linie militara telefonica pentru rezolvarea anumitor situații de conflict, creata de comun acord intre armata Statelor Unite și armata Rusiei la inceputul invadarii Ucrainei, a fost folosita o singura data, a spus pentru Reuters un oficial american sub condiția anonimatului. Fii la curent…

- Casa Alba a salutat sambata ceea ce pare sa fie o "victorie extraordinara" pentru Ucraina dupa retragerea fortata a armatei ruse si recucerirea orasului Herson, in sudul tarii, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fortele ucrainene au lichidat 780 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 77.950 - potrivit unui raport publicat, miercuri, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, scrie Rador. Fii la curent cu…