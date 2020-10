Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru autori de furturi din bancomate, prinsi in flagrant si cercetati, in arest preventiv, pentru fapte ce ar fost comise in ultima luna si jumatate, au actionat profesionist, reusind sa actioneze si sa dispara de la locul faptei in maximum patru minte, a declarat sambata, comisar-sef Cristian…

- Directorul adjunct al Directiei de Investigatii Criminale, comisarul-sef de politie, Cristian Gheorghe a declarat cei patru barbati prinsi in flagrant cand incercau sa detoneze un bancomat in judetul Vrancea foloseau o masina inmatriculata in afara Romaniei si schimbau placutele de inmatriculare „sustrase…

- Comisarul-sef de politie, Cristian Gheorghe, directorul adjunct al Directiei de Investigatii Criminale,a declarat cei patru barbati prinsi in flagrant cand incercau sa detoneze un bancomat in judetul Vrancea foloseau o masina inmatriculata in afara Romaniei si schimbau placutele de inmatriculare…

- Autorii a doua jafuri din bancomate, in Liești și Tulucești, jud. Galați, au fost prinși in aceasta dimineața, in timp ce incercau sa dea o noua spargere, la un bancomat in Vulturu. Acțiunea a fost intreprinsa de procurorii DIICOT de la Galați și polițiștii Direcției de Investigații Criminale și DOS…

- Autorii a doua jafuri din bancomate, in Liești și Tulucești, jud. Galați, au fost prinși in aceasta dimineața, in timp ce incercau sa dea o noua spargere, la un bancomat in Vulturu. Acțiunea a fost intreprinsa de procurorii DIICOT de la Galați și polițiștii Direcției de Investigații Criminale și DOS…

- Anchetatorii zic ca au un cerc de suspecti in cazul bancomatelor aruncate in aer la Otopeni, comisarul sef Cristian Gheorghe din cadrul Directiei de Investigatii Criminale dezvaluind miercuri ca hoții aveau masti din cele folosite in prezent de populatie si pelerine verzi. “In legatura cu cazul bancomatului…

- Cristian Gheorghe, comisar șef adjunct al Direcției de Investigatii Criminale, a vorbit in cadrul unei conferința de presa și a facut mai multe precizari referitoare la spargerea de bancomate din orașul Otopeni care a avut loc recent. Din primele cercetari a reieșit faptul ca metoda folosita in spargere…

- Reprezentantul IGPR a precizat ca politistii asteapta rezultatul expertizei pentru a identifica substantele si dispozitivele explozibile folosite de hotii care au aruncat in aer un bancomat din orasul Otopeni. "In legatura cu autorii, exista un cerc de suspecti in cauza aceasta", a afirmat…