- Un italian care si-a „prelungit” singur durata de valabilitate a cartii de identitate si a vrut sa iasa din Romania prin Vama Petea este cercetat penal, a informat, duminica, un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera.

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la intrarea in țara un sibian care are de executat un an de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de furt. Sambata, 05 noiembrie a.c., in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania, un cetatean…

- A fost jale mare pe șoselele din Dambovița in aceasta saptamana! Polițiștii au fost la datorie și nu au cruțat niciun șofer care a calcat pe bec in trafic. Astfel, pe parcursul zilei de marți, 11 octombrie, in intervalul 10.00-18.00, oamenii legii de la rutiera au organizat o razie pe principalele drumuri…

- *BARBAT REȚINUT PENTRU TALHARIE CALIFICATA* In aceasta seara, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 44 ani, din județul Botoșani, banuit de savarșirea infractiunii de talharie calificata. Din cercetari, politistii au stabilit faptul…

- Un barbat de 34 de ani, originar din Chișinau, a fost reținut de polițiștii capitalei, fiind banuit de furtul a trei motociclete „Viper”, „Moki” și „Alpina”, din or. Sangera, com. Bacioi și s. Revaca. Polițiștii sectorului Botanica au fost sesizați de catre proprietari precum ca, le-au fost sustrase…

- Dani Mocanu a fost reținut pentru 24 de ore si acuzat de tentativa de omor, dupa bataia din benzinarie in care, impreuna cu mai multi indivizi, a lovit cu salbaticie un alt barbat.Polițiștii l-au așteptat la aeroport. Manelistul fugise din țara dupa incident.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni au depistat in zona de responsabilitate un tanar din Republica Moldova care a incercat sa intre ilegal in Romania, trecand inot raul Prut.