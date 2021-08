Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul George Stanga a fost reales presedinte al filialei judetene PNL Galati. Stanga a fost singurul candidat, conform unui anunt postat sambata pe pagina de Facebook a filialei și citat de Agerpres . Alegerile in cadrul filialei au avut loc vineri, 2 iulie, la Teatrul Muzical din Galati. George…

- Senatorul PNL George Stanga și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, au fost inregistrați de procurorii DNA chiar in biroul ministrului transporturilor in timp ce ii cereau lui Catalin Drula, sa ii pastreze in funcție pe șefii Asociației Romane de Salvare a Vieților Omenești…

