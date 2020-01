Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu, iar in rechzitoriul construit de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism sunt descrise momentele cumplite prin care au trecut cele doua adolescente in…

- Procurorii DIICOT sustin ca Gheorghe Dinca a ucis-o in locuinta sa pe Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie 2019, dupa care i-a ars corpul intr-un butoi metalic, iar fragmentele osoase si cenusa le-a aruncat in liziera de padure de langa orasul Caracal. DIICOT l-a trimis in judecata…

- Procurorii DIICOT anunta ca Gheorghe Dinca si Stefan Risipitianu au fost trimisi in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre. Cauza va fi judecata la Tribunalul Olt. „Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca la 14.04.2019, in jurul orelor…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, a fost, vineri, la sediul DIICOT, pentru a face noi declarații in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu.Aceasta noua ”convocare” a lui Gheorghe Dinca in fața procurorilor DIICOT a venit dupa ce barbatul și-a schimbat…

- Mama Luizei Melencu și avocatul Tonel Pop au reacționat la vestea ca Gheorghe Dinca a facut o cerere prin care solicita DIICOT-ului sa fie audiat. Potrivit surselor ȘTIRIPESURSE.ro, el susține ca nu a omorat-o pe Luiza Melencu.Citește și: Traian Basescu BATE cu PUMNUL IN MASA pe Dosarul Caracal:…

- Procurorii DIICOT au chemat, astazi, la audieri, la sediul IPJ Dolj, familia Luizei Melencu. Alaturi de familia Luizei, la audieri a fost chemat si iubitul fetei, dar si mai multe colege. Luiza Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut inca de pe data de 14 aprilie. Disparitia ei este…

- Procurorii DIICOT au retinut in aceasta dupa-amiaza un al doilea barbat, in varsta de 46 de ani, suspectat ca alaturi de Gheorghe Dinca a violat-o pe Luiza Melencu, prima victima a criminalului din Caracal, care a disparut in luna aprilie. Procurorul sef-adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu, a precizat…