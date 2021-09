Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatații Andrei Baciu a declarat ca spitalele din Romania nu se vor inchide in timpul valului 4 al pandemiei. Nu vor mai fi spitale COVID și spitale non-COVID, toți pacienții vor primi tratament, a explicat Baciu. Reprezentantul Ministerului Sanatații, Andrei…

- Romania a ajuns la 1.126.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 3.929 de noi imbolnaviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai…

- In spitalele din țara sunt internați 5.288 de pacienți infectați cu virusul SARS-COV2, iar 162 dintre ei sunt copii. Medicii trag un semnal de alarma și spun ca de la o zi la ala, presiunea pe secțiile de terapie intensiva este tot mai mare. In Capitala, cele mai importante spitale in lupta cu COVID…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca Romania se afla in valul patru al pandemiei de COVID-19. El a afirmat ca numarul de cazuri noi este din ce in ce mai mare, iar varianta Delta a virusului…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, este de parere ca valul patru al pandemiei nu se poate justifica in Romania, atat timp cat țara noastra are vaccin si adauga ca populatia trebuie doar sa se imunizeze impotriva virusului, inforneaza News . Intrebat marți de jurnaliști despre ce masuri se vor lua pentru…

- Alianța Pacienților Cronici o va da in judecata pe Ioana Mihaila, pentru dezastrul de la Ministerul Sanatații. Pacienții sunt condamnați la moarte, din cauza lipsei medicamentelor vitale, a transmis președintele Alianței, Cezar Irimia. In prezent, sute de mii de bolnavi cronici nu au acces…

- Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, avertizeaza ca pacienții nevaccinați și infectați cu tulpina Delta de Covid-19 au mai multa nevoie de spitalizare. Medicul mai atrage atenția ca daca vom fi loviți de un val patru al pendemiei, situația…