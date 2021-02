Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru, asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani, și-a etalat o noua colecție de tatuaje pe internet, iar urmaritorii ei de pe rețelele de socializare au fost uimiți de un semn. De asemenea, blondina și-a pus și un diamant pe dinte.

- Ca majoritatea femeilor dupa o desparțire, Ramona Olaru a facut o schimbare de look unica dupa ultima deziluzie. Asistenta de la ”Neața cu Razvan și Dani” și-a implinit o dorința pe care o avea de ani buni. Și-a pus un diamant pe unul dintre dinți și s-a aratat foarte incantata de rezultat.

- De cand este asistenta in emisiunea Neața cu Razvan și Dani, Ramona Olaru are parte numai de peripeții. Daca in mod normal este vorba despre activitați distractive, de data aceasta, blondina s-a ales cu o rana adanca, dupa ce a decis sa se joace cu un dihor. Imediat dupa, vedeta a mers la o clinica…

- O zi care trebuia sa fie una cat se poate de normala ajuns sa fie pentru Ramona Olaru, asistenta TV de la Neatza cu Razvan și Dani, plina de probleme! Ce i s-a intamplat acesteia, atunci cand a vrut sa mearga la mall!

- Ramona Olaru, asistenta TV de la Neatza cu Razvan și Dani are intotdeauna apariții de senzație. Fanii emisiunii o vad tot timpul imbracata in cele mai indraznețe ținute, pe care vedeta nu se teme sa le poarte. Frumoasa blonda tinde sa aleaga articole vestimentare care sa ii puna in evidența atuurile…

- Ramona Olaru, asistenta TV de la Neatza cu Razvan și Dani are intotdeauna apariții de senzație. Fanii emisiunii o vad tot timpul imbracata in cele mai indraznețe ținute, pe care vedeta nu se teme sa le poarte. Frumoasa blonda tinde sa aleaga articole vestimentare care sa ii puna in evidența atuurile…