Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua zile, o fetița de 4 ani dintr-o localitate din județul Calarași a murit dupa ce ar fi mancat macrou congelat. Acesta a fost cumparat de la magazinul din sat. Bunica, care era internata in spital dupa ce i s-a facut și ei rau dupa masa, a facut infarct și a murit și ea cand a primit vestea…

- O fetița de 4 ani și bunica ei au murit in Calarași, dupa o masa in familie. Ambele au avut simptome de toxiinfecție alimentara, insa este posibil ca bunica sa fi murit de durere dupa pierderea copilei.

- O fetita de patru ani din judetul Calarasi a murit luni in dupa ce ar fi consumat peste. La scurt timp, a murit si bunica ei. „In cursul zilei de 29.04.2024 s-a inregistrat un eveniment tragic in judetul Calarasi, decedand in aceeasi zi, in cursul diminetii, o fetita de 4 ani si in jurul pranzului…

- O fetita de patru ani si bunica acesteia, in varsta de 59 de ani, din localitatea Spantov, judetul Calarasi, au murit, in aceeasi zi, in spitale diferite. Fetitei i s-a facut rau acasa, primele simptome fiind ale unei toxiinfectii. In scurt timp, ea a intrat in stop cardiac iresuscitabil. Bunica, despre…

- Tragedie intr-o familie din județul Calarași. O fetița de 4 ani și bunica acesteia au murit, dupa ce ar fi mancat pește pregatit in ziua de Florii. Copilul s-ar fi simțit rau inca de duminica seara, iar luni dimineața familia a chemat ambulanța. La sosirea echipajului fetița era deja in stop cardio-respirator,…

- Tragedie la o stana! Un copil de doi ani a murit dupa ce a baut o substanța toxicaUn copil de doi ani a murit dupa ce, in timp ce se afla la o stana de ovine dintr-o localitate din Dolj, a baut o substanța toxica ce se afla depozitata intr-o anexa gospodareasca. Polițiștii au deschis dosar penal…

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj, in urma cu cateva ore. Doi copii gemeni au fost gasiți morți in casa, dupa ce au fost intoxicați cu monoxid de carbon. De asemenea, bunica lor a fost gasit in stare de inconștiența alaturi de nepoții ei. O vecina a fost martora la scena ingrozitoare.

- Dubla tragedie in familia lui Gabi Stangau. Violonistul a murit in urma cu doua saptamani, lasand un urma sa un gol imens, iar acum, bunica paterna s-a stins din viața. Cei dragi trec prin momente cumplite, dupa ce artistul și batrani au plecat in lumea celor drepți.