- O femeie care era suparata pe soțul ei a incediat o biserica. Aceasta voia sa se razbune pe soț cu care avea mai multe discuții. Femeia, in varsta de 35 de ani, a fost condamnata la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru ca a incendiat tabloul istoric, catapeteasma bisericii din comuna Balțatești.…

- Adelina a marturisit fanilor ca a simțit sa se retraga pentru a se putea concetra pe starea sa de sanatate, iar in aceste momente se gandește doar sa fie alaturi de familia și copilul sau. Citește și: Adelina Pestritu, primele declaratii de pe patul de spital: "Am simtit o stare de oboseala…

- Problemele de sanatate ale fostului lider PSD, Liviu Dragnea, s-au agravat in utlimele doua luni și jumatate, transmite avocatul sau. Totodata, sicial-democratul este nevoit sa stea 23/24 in camera, avand voie sa iasa la aer doar o ora pe zi. Mai multe detalii despre starea sa de sanatate, in continuare.…

- Lili Sandu a facut dezvaluiri dureroase despre operația de cezariana prin care a trecut in urma cu cateva zile. Vedeta a trecut prin momente grele și a impartașit totul cu fanii de pe Instagram.

- Irina Loghin trece prin momente grele. Soțul acesteia are coronavirus, iar marea doamna a muzicii a mers la spital pentru a se testa. Irina Loghin a declarat in exclusivitate pentru Romania TV ca se simte foarte bine și așteapta rezultatul testului in spital. „Am venit sa fac toate analizele pentru…

- Oana Roman și Marius Elisei sunt casatoriți de mai mulți ani, au impreuna o fetița și in ciuda problemelor pe care care le-au intampinat, cei doi nu au ales calea divorțului. Vedeta a vorbit despre cum merge relația cu soțul ei.„Eu mi-am asumat faptul ca am avut probleme. Ele apar, dispar, e cu bine…

- Andreea Banica și Lucian Mitrea au experimentat o mulțime de situații, in diverse locuri. Vedeta a marturisit ca a facut dragoste cu soțul ei in locuri mai puțin așteptate, cum ar fi in porumb sau pe dig. "Iți spun mai multe locuri daca vrei, dar… In porumb! Da! Nu cu știuleții! E o diferența…