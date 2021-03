Cum a transformat Ungaria șapte vaccinuri în armă politică Ungaria a autorizat mai multe marci de vaccin anti-Covid-19 decat orice alta țara. Oficial, autoritațile au declarat ca situația sanitara necesita astfel de masuri. Dar, pentru mai mulți experți, premierul maghiar Viktor Orban are motive politice in spatele acestui demers. Șapte vaccinuri. Autorizația acordata, luni, de catre autoritațile maghiare pentru doua noi vaccinuri – unul […] The post Cum a transformat Ungaria șapte vaccinuri in arma politica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

