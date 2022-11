Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul Codrișor situat pe malul raului Bistrița Ardeleana a fost modernizat și transformat din temelii, ajungand chiar greu de recunoscut. Lucrarile vor fi terminate pana la final de 2022, urmand ca anul viitor, unitatea de cazare sa iși deschida porțile. Hotelul Codrișor este una dintre unitațile…

- De la inceputul acestui an școlar, Liceul Tehnologic «Alexandru Ioan Cuza» din Slobozia a devenit primul hub tehnologic din județul Ialomița, prin anexarea Liceului Tehnologic «Mihai Eminescu». Contestat de unii, dar aprobat de Ministerul Educației, demersul are drept scop revitalizarea invațamantului…

- Ori de cate ori apare un jucator spectaculos in Liga 1 se vorbește despre faptul ca Gigi Becali este cu ochii pe el. Așa s-a intamplat și acum cu Baba Alhassan, un mijlocaș ghanez care este al doilea cel mai bun marcator din SuperLiga, dupa italianul Andrea Compagno. Patronul FCSB s-a amuzat cand a…

- Expozitia „Expresii romanesti ilustrate" a ilustratorului Adrian Serghie va putea fi admirata de publicul iesean incepand de miercuri, 21 septembrie 2022, la Institutul Francez din Iasi. Vernisajul va fi unul atipic si va avea loc astazi, 21 septembrie, de la ora 18:00. Adrian Serghie are un master…

- Compania Blue Air, care se afla in centrul unui imens scandal dupa ce a anulat toate zborurile pana pe 10 octombrie, are datorii importante catre Aeroportul Internațional „George Enescu” (AIGE) din Bacau. Conducerea AIGE se arata insa increzatoare ca va recupera banii de la operatorul low-cost, deși…

- Un escroc britanic, care face obiectul unui film documentar si al unui film de fictiune pe Netflix si care era cautat in Franta de mai bine de o saptamana pentru ca a lovit doi jandarmi, a fost plasat in detentie sambata in Belgia, la o zi dupa arestarea sa pe o autostrada din apropierea capitalei…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, dupa ședința de Guvern, ca aproximativ un milion de bugetari vor primi, de la 1 august, in medie, cu 150 de lei mai mult la salariu. Aceasta suma reprezinta patrimea cu care Executivul a promis ca va majora veniturile angajaților la stat. Impactul bugetar pentru…

- ”Duminica, 21 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 august, Loteria Romana a acordat 15.466 de castiguri in valoare totala de peste 849.600 de lei”, anunta LOteria Romana. POtrivit sursei citate, la Loto…