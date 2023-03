Stiri pe aceeasi tema

- Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a declarat sambata, 25 februarie, ca nu crede ca Ucraina se pregatește de „o provocare” prin invadarea regiunii separatiste Transnistria, cum susține Moscova, transmite portalul ucrainean RBC.„Eu nu cred asta. Nu e profitabil pentru ei. Occidentul ar vrea…

- Dezvaluirea șocanta a fost facuta de un om de incredere al președintelui Volodimir Zelenski și membru al echipei care negociaza cu Rusia.„Rușii ne inconjoara de la 240 de grade, ne ataca dinspre Marea Neagra, din Belarus și din regiunile Lugansk și Donețk", a declarat Rustem Umerov.De cealalta parte,…

- Ucraina a devenit un stat membru de facto al NATO deoarece tarile occidentale, care initial se temeau ca acordarea de asistenta militara Kievului ar fi putut duce la escaladarea conflictului, si-au schimbat ”viziunea” despre razboi, a declarat intr-un interviu la postul britanic BBC ministrul apararii…

- Ultimele zile au fost extrem de tensionate in Soledar, orașul din estul Ucrainei in care se dau lupte puternice intre armata rusa cu cea ucraineana. In timp ce Rusia iși anunța false victorii, liderul ucrainean da asigurari cu privire la faptul ca situația este sub controlul armatei sale, provocandu-i…

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Armistițiul de 36 de ore anunțat joi de președintele Rusiei, Vladimir Putin, a intrat in vigoare. Totuși, ucrainenii nu au acceptat propunerea rușilor deoarece se tem ca este o capcana. Armistițiul de 36 de ore anunțat de Vladimir Putin a intrat in vigoare vineri, potrivit televiziunii ruse de stat…

- UPDATE 2 Administratia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca nu accepta armistitiul propus de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi. „Rusia trebuie sa paraseasca teritoriile ocupate – doar atunci va fi un armistitiu temporar”,…