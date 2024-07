Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul avionului care s-a prabușit in Nepal, accident in urma caruia 18 persoane au murit, a reușit sa scape cu viața dupa ce cabina sa s-a desprins de restul aeronavei la momentul impactului, cu cateva secunde inainte ca aceasta sa fie cuprinsa de flacari, informeaza BBC.

- Avionul efectua un zbor de testare și a decolat cu destinația Pokhara, o destinație turistica populara Cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața miercuri, dupa ce un avion care efectua un zbor de testare s-a prabușit și a luat foc la scurt timp dupa decolare, pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu,…

- 18 persoane și-au pierdut viața miercuri, dupa ce un avion care efectua un zbor de testare s-a prabușit și a luat foc la scurt timp dupa decolare, pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu. Pilotul este singurul supraviețuitor, potrivit informațiilor disponibile. #Saurya Airlines Mitsubishi CRJ-200…

- La bordul avionului se aflau 19 persoane, inclusiv membrii echipajului. Poliția și pompierii desfașoara operațiuni de salvare la locul accidentului. Cauza accidentului și victimele sunt inca necunoscute. Cinci cadavre au fost recuperate de la locul accidentului pana in prezent. Capitanul avionului a…

- Tragedie la Timisoara. O femeie de 43 de ani si-a gasit sfarsitul dupa ce s-a aruncat de la etajul 2 al unu bloc din zona Dambovita. O salvare a ajuns rapid la locul tragediei, insa medicii nu au mai reusit sa o salveze. In jurul orei 3.50, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost alertati ca o femeie…

- Ministerul georgian al apararii a transmis ca un avion Su-25 al armatei s-a prabusit in timpul unui exercitiu militar, in apropiere de orasul Bolnisi, transmite Kyiv Independent. Pilotul avionului, Kakhaber Zurabisvili, a murit in urma prabusirii. Ministerul a transmis ca nu se stie, in acest moment,…

- Elicopterul prabușit in care se afla președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a fost gasit de echipele de cautare, transmite televiziunea de stat, care apoi a șters informația. Cu toate acestea, nu sunt informații despre președinte, potrivit Al Jazeera.

- In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, barbatul a decedat, informeaza IPJ Dambovița, Polițiștii fac cercetari pentru stabilirea circumstanțelor in care s-a produs evenimentul, a mai aratat sursa citata, potrivit Targoviște News.„La data de 10 mai a.c., in jurul orei 17.27, polițiștii din cadrul…