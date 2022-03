Stiri pe aceeasi tema

- O noua campanie de ajutorarea a ucrainenilor a luat amploare in mediul online in ultimele zile. Oameni din intreaga lume platesc cazari in Ucraina prin AirBnb, fara a merge acolo de fapt, doar pentru a-i ajuta financiar pe localnicii prinși in invazia rusa. In doar doua zile s-au strans peste 2 milioane…

- Un om de afaceri rus a anunțat ca ofera o recompensa de un milion de dolari pentru capturarea lui Vladimir Putin. Pe langa crimele de razboi din Ucraina, afaceristul Alex Konanykhin il acuza pe liderul de la Kremlin ca a reușit sa caștige puterea in Rusia ilegal, aruncand in aer cladiri de apratamente.…

- O recompensa de 1.000.000 de dolari pentru arestarea președintelui rus Vladimir Putin a fost oferita ofițerilor militari de catre antreprenorul rus Alex Konanikin, intr-o postare pe care a publicat-o pe rețelele de socializare. „Promit sa platesc 1.000.000 de dolari ofițerului (ofițerilor) care, respectandu-și…

- Statele Unite intentioneaza sa ofere Ucrainei garantii de credit in valoare de un miliard de dolari, a indicat luni purtatoarea de cuvant adjuncta a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, noteaza AFP.

- Un grup de șoferi de TIR și grupuri de susținatori urmeaza sa mearga spre Capitala canadiana intr-un protest care a trecut de la frustrarile legate de vaccinarea obligatorie la solicitari pentru abrogarea tuturor masurilor de sanatate publica – și chiar la rasturnarea Guvernului federal, relateaza…

- Canada va oferi Ucrainei un imprumut de pana la 120 de milioane de dolari canadieni (95,6 milioane de dolari) si cauta alte cai de a sprijini Kievul in contextul in care criza cu Rusia se adanceste, a declarat vineri premierul canadian Justin Trudeau, relateaza Reuters. "Rusia are drept scop…