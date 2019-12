Cum a stirbit Brexitul buna reputatie a guvernarii din Marea Britanie Administratia publica din Regatul Unit, modul de actiune al Parlamentului de la Westminster si functionarea sistemului judiciar britanic au trezit, de-a lungul timpului, admiratia intregii lumi. Din 2016, insa, lucrurile s-au schimbat in rau. Si nici perioada imediat urmatoare nu se anunta prea buna pentru englezi.



Lumea se obisnuise sa priveasca invidioasa soliditatea institutiilor din Marea Britanie. La urma urmei, spre deosebire de Regatul Unit, multe state nu s-au bucurat inca de administratie publica nepolitizata, de parlament care sa lucreze eficient, de Justitie indepedenta, de…

Sursa articol si foto: business24.ro

