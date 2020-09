Cum a slăbit solista Francesca 18 kilograme Fosta concurenta la un show de talente muzicale Francesca a reușit in ultima perioada sa aiba parte de o transformare spectaculoasa și sa dea foarte multe kilograme jos. Și pentru ca tanara a primit nenumarate mesaje pe rețelele de socializare, s-a vazut nevoita sa le raspunda prietenilor virtuali intr-un mesaj... The post Cum a slabit solista Francesca 18 kilograme appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

