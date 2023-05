Din cauza unor probleme de sanatate, Madalin Ionescu a intrat la cura de slabire și a reușit sa dea jos nu mai puțin de 12 kg in trei luni. Fanii au fost imediat curioși sa afle ce dieta a ținut, insa raspunsul este posibil sa nu-i fi mulțumit pe curioși. Madalin Ionescu s-a confruntat cu probleme de sanatate, tensiunea și ritmul cardiac i-au fost date peste cap din cauza surplusului de grasime, motiv pentru care a decis sa ia atitudine. „In ultimele trei luni și jumatate am slabit 12 kilograme. O sa ma intrebați care este dieta. Este celebra și este cunoscuta de toata lumea sub numele de «foamea».…